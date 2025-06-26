Миланский «Интер» обыграл «Ривер Плейт» в матче третьего тура группы Е на клубном чемпионате мира, который проходит в США. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Счет на 72-й минуте открыл Франческо Эспозито, а в компенсированное время Алессандро Бастони удвоил результат.

После финального свистка арбитра возле подтрибунного помещения началась массовая стычка с участием игроков обеих команд. По ходу матча защитник «Ривера» Маркос Акунья несколько раз вступал в конфликт с вингером «Интера» Дензелом Думфрисом. На поле арбитры разнимали футболистов, но после игры те дали волю эмоциям.

В другом матче группы мексиканский «Монтеррей» разгромил японскую «Ураву» со счетом 4:0 и, как и «Интер», вышел в плей-офф. Миланцы с семью очками заняли первое место в группе, у мексиканского клуба — пять баллов. «Ривер Плейт», набравший четыре очка, покидает турнир. «Урава» проиграла все три матча.

«Монтеррей» смог пройти дальше благодаря ничьей с «Интером» (1:1). Единственный гол в составе мексиканцев забил 39-летний экс-защитник «Реала» Серхио Рамос.