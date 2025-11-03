Футболист «Спартака» Дмитриев оказался у окна, которое разбили по дороге на матч с «Краснодаром»

Перед матчем 14-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (2:1) от нападения болельщиков пострадал автобус, перевозивший команду гостей.

Окно предоставленного хозяевами брендированного автобуса было разбито каким-то предметом. На местах рядом с разбитым окном сидели футболисты Игорь Дмитриев и Роман Зобнин.

«Страшновато было, ведь непонятно, откуда прилетел предмет. Похоже, что это не обычный камень», — поделился в эфире «Матч ТВ» неприятными ощущениями Дмитриев.

По итогам матча «Краснодар» сохранил первое место в турнирной таблице с 32 очками, «Спартак» остался на шестом месте — в активе красно-белых 22 балла.