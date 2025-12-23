Футболист «Спартака» принес победу своей сборной на Кубке Африки

Сборная ДР Конго с победы стартовала на Кубке Африки, проходящем в Марокко.

В группе D конголезцы одолели сборную Бенина со счетом 1:0. Единственный мяч уже на 16-й минуте забил вингер «Спартака» Тео Бонгонда.

Спартаковец провел на поле 68 минут, после чего был заменен на Элиа Мешака из «Антальяспора». Бонгонда был самым опасным в составе своей команды, нанеся три удара по воротам сборной Бенина. Правда, в створ полузащитник попал лишь однажды, но зато этот удар стал решающим.

В группе D также выступают сборные Сенегала и Ботсваны, которые проведут свой матч позже.

Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он пропустил продолжительный период времени из-за травмы, полученной в национальной сборной, и сыграл за красно-белых только в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

Ранее стало известно, что «Спартаку» предложили на пост главного тренера немецкого специалиста Торстена Финка.