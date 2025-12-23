«Спартаку» предложили тренера, неделю назад уволенного в Бельгии

При этом отмечается, что Финк готов рассмотреть в России только очень выгодные в финансовом плане отношения, так как у него есть предложения из других клубов.

По данным источника, спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао собрал целый портфель из кандидатов на пост главного тренера, все в его списке — иностранцы.

58-летний Торстен Финк самую заметную часть футбольной карьеры провел в «Баварии», где выступал на позиции полузащитника. С 2006 года приступил к тренерской работе. В его послужном списке в качестве главного тренера такие клубы как «Ингольштадт», «Гамбург», швейцарские «Базель» и «Грасхоппер», австрийская «Аустрия», бельгийские «Сент-Труйден» и «Генк». Были и весьма экзотические варианты с кипрским клубом АПОЭЛ, «Ригой», японским «Виссел Кобе» и «Аль-Насром» из ОАЭ. 15 декабря «Генк», идущий на седьмом месте в чемпионате Бельгии, отправил Финка в отставку.

«Спартак» занимает шестое место в РПЛ. После отставки Деяна Станковича команду временно возглавляет Вадим Романов.

