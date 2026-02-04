Главный тренер «Краснодара» прокомментировал поражение от ЦСКА в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ» прокомментировал игру своей команды против ЦСКА на Зимнем Кубке РПЛ, который проходит в ОАЭ.

В основное время матч завершился вничью со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти победу одержали армейцы — 5:4. ЦСКА вел в два мяча после голов в первом тайме Лусиано Гонду и Данила Кругового. Во втором тайме Мозес Кобнан и Эльдар Гусейнов восстановили равновесие. Отметим, ЦСКА завершал матч в меньшинстве после удаления бразильского защитника Мойзеса.

«Мы были очень тяжелыми, но есть вопросы по соблюдению игровой дисциплины. Во втором тайме вышли мотивированные пацаны. Удаление сыграло большую роль. Молодцы, что смогли сравнять счет. Главное, что удалось избежать травм. Все хотят выиграть, много эмоций. Хорошо же смотреть такие матчи, где много эмоций», — сказал Мусаев.

В другом матче первого тура Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» обыграл московское «Динамо» (2:1) и возглавил турнирную таблицу. За петербуржцев забили Александр Ерохин (ему ассистировал новичок «Зенита» Джон Джон) и Нино, в составе «Динамо» отличился Бителло.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб рассматривает возможность приобретения еще одного форварда.