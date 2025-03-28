Футболист «Спартака» заявил, что не променяет деревню Шапкино на Мальдивы

Футболист пояснил, что такая привычка у него появилась с детства, когда каждое лето он проводил в деревне у дедушки и бабушки.

Литвинов назвал Шапкино райским местом, лучшим в мире. В деревню он ездит со своей девушкой, которая вполне разделяет его пристрастия.

«Вот зачем нам летом море? В деревне есть речка, баня. Опять же, в первую неделю отпуска можно особо не следить за питанием... И вот представь: просыпаешься, выходишь завтракать на улицу — а у тебя стопка блинчиков, пирожки, чай. И тишина. Такого нет ни в одном пятизвездочном отеле! Не могу деревню променять на Мальдивы», — рассказал футболист.

Уроженец Воронежа является воспитанником академии «Спартака». За основную команду Литвинов выступает с 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей в РПЛ и семь — в Кубке России.

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