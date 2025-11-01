Футболист ЦСКА оценил спринтерскую подготовку Мостового во время похищения

Футболист ЦСКА и сборной России Данил Круговой отреагировал на попытку похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

Вечером 23 октября злоумышленники пытались затолкать футболиста в автомобиль и похитить с целью шантажа. Мостовому удалось вырваться и убежать.

«Ситуация пугающая и страшная. Но как он рванул! Только пятки сверкали!» — оценил Круговой спринтерскую подготовку товарища по сборной.

Защитник ЦСКА рассказал, что он отправил Мостовому сообщение со словами поддержки и призвал всех быть более бдительными.

Накануне ЦСКА обыграл в 14-м туре РПЛ «Крылья Советов» (2:0), преподнеся подарок своему главному тренеру Фабио Челестини, у которого в день игры был 50-летний юбилей.