ЦСКА подарил на день рождения главному тренеру победу в матче РПЛ

Забитыми голами отметились Иван Обляков (с пенальти) и Максим Кисляк.

В день игры, 31 октября, главному тренеру армейцев Фабио Челестини исполнилось 50 лет. Швейцарский специалист уже познакомился с некоторыми российскими обычаями, поэтому был очень рад, когда с утра ему не подарили галстук.

«Каждую тренировку команда делает меня счастливым. Это счастье — вставать утром и ехать на тренировку. Можно сказать, что у меня каждый день — день рождения. Мы все сегодня подарили себе три очка, потому что очень хотели вернуться на первую строчку», — сказал Челестини.

ЦСКА в моменте поднялся на первое место в РПЛ с 30 очками после 14 матчей, опередив «Краснодар» (28 баллов в 13 играх).

Ранее стало известно, что РПЛ подпишет новый телевизионный контракт с «Матч ТВ».