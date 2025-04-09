Футболист ЦСКА признался в симпатии к «Спартаку»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев во время эфира на YouTube-канале «Коммент.Шоу» признался, что ему импонирует игра московского «Спартака».

«Мы же говорим как есть. По игре «Спартак» очень хорошо смотрится, они очень хорошо обороняются и выходят из-под прессинга», — высказался Дивеев о непримиримом сопернике.

При этом футболист заявил, что «Спартак» не выиграет чемпионат. Главными претендентами на победу в РПЛ Дивеев назвал «Краснодар» и свой клуб.

«Краснодар» лидирует в РПЛ, набрав в 23 матчах 52 очка. «Спартак» и «Зенит» отстают от «быков» на пять баллов, а ЦСКА — на восемь.

В 24-м туре в центральном матче встретятся «Зенит» и «Краснодар». Предположительно, обслуживать матч будет арбитр Павел Кукуян, представляющий Краснодарский край.