Милонов предложил проверить на наркотики футболиста Козлова, изобразившего курение косяка при праздновании гола

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил проверить футболиста «Краснодара» и молодежной сборной России Данилу Козлова на предмет употребления запрещенных препаратов. Об этом он заявил телеграм-каналу «Mash на спорте».

В матче с молодежной сборной Колумбии (2:2) Козлов заработал пенальти и сам же его реализовал. Полузащитник отпраздновал гол, изобразив раскуривание косяка.

Козлов рассказал, что вместе с партнерами по команде они увидели такое отмечание гола от нидерландского защитника «Байера» Джереми Фримпонга и решили при случае повторить.

Милонов предположил, что футболист, которые делает такие жесты, и сам употребляет наркотики.

Ранее футболист «Зенита» Максим Глушенков признался, что не получает удовольствия в последних играх за клуб.