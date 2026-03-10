Футболист «Зенита» побывал в США и поразился американскому бескультурью

У Караваева появилась возможность посетить постановку «Великий Гэтсби» на Бродвее. Специально для этого он приобрел в ближайшем магазине пиджак и брюки, но был удивлен нарядом зрителей — кто в чем, в обычной одежде, не подходящей для театра. Более того, в театре не оказалось даже гардероба, и зрители складывали куртки под себя. Во время представления зрители пили пиво, ели поп-корн — как на киносеансе.

«Как раз перед Новым годом я ходил на „Щелкунчика“ в Михайловский театр. И вот, блин, ну там — культура, все красивые, все ухоженное, аккуратное. Это эстетика. Я считаю, что тут у нас кайф», — сказал защитник «Зенита».

Вячеслав Караваев выступает за «Зенит» с 2019 года. До этого воспитанник ЦСКА поиграл за чешские клубы и голландский «Витесс». В текущем сезоне футболист не выходил на поле, восстанавливаясь после разрыва ахиллова сухожилия.

Ранее нападающий Артем Дзюба выразил обеспокоенность судьбой «Акрона» в случае, если клуб покинет РПЛ.