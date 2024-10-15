Футболист «Зенита» рассказал, как живет на 30 тысяч рублей в месяц

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Евгений Латышонок в интервью «Советскому спорту» поделился , что ему достаточно 30 тысяч рублей в месяц для комфортного проживания в Санкт-Петербурге.

«Если бы жил один, лично мне вообще ничего не надо было бы. Питание – на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот, в принципе, и все. Могу ничего не тратить. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крестной. Ну то есть тысяч 30 мне достаточно будет. Да даже меньше», — сказал Латышонок.

В этом году голкипер подписал контракт с «Зенитом», перейдя из калининградской «Балтики». Он отметил, что после переезда в Санкт-Петербург его удивили высокие цены на аренду жилья.

По его словам, в Калининграде он снимал квартиру за 28 тысяч рублей и считал это весьма дорого. Однако по прибытию в Питер он начал искать жилье, и столкнулся с настоящими трудностями.

Двухкомнатная квартира неподалеку от базы, цена которой составила 70 тысяч рублей была в ужасном состоянии.

Ранее сообщалось, что вратарь «Спартака» Селихов подтвердил, что интерес к футболу в России снизился.