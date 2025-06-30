Звезда НХЛ Малкин собрал свыше 140 штрафов на своей BMW в России

Один из самых известных российских хоккеистов, звезда НХЛ и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оказался в центре внимания не только благодаря своим спортивным достижениям, но и проблемам на дорогах.

Как выяснил SHOT, за шесть лет Малкин на своем BMW X5 накопил более 140 дорожных штрафов. Только за последний месяц он нарушил правил на более 25 тыс. руб.

Во время отпуска в Москве Малкин активно ездил по городу. Судя по всему, он предпочитает быстрый стиль езды. За июнь хоккеист нарушил правила дорожного движения (ПДД) 11 раз. Основные нарушения связаны с разговорами по телефону за рулем, превышением скорости и штрафами за парковку.

По информации источников, всего за шесть лет Малкин получил 143 штрафа на общую сумму около 264,5 тыс. руб. В настоящее время семь штрафов на 16 тыс. руб. остаются неоплаченными.

В феврале сообщалось, что из-за неоплаченного штрафа за нарушение ПДД Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разыскивала Малкина.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сыграл в падел с Евгением Малкиным, Ильей Ковальчуком и Александром Мостовым.