Сафонов обратился к российским болельщикам

Голкипер французского ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов обратился к болельщикам национальной команды накануне товарищеских матчей со сборными Никарагуа и Мали.

Матч с латиноамериканской командой пройдет 27 марта в Краснодаре. Сафонов является воспитанником краснодарского клуба и до отъезда во Францию в 2024 году выступал только за него.

«Всем привет. Я уже в Краснодаре. Я очень жду нашей встречи на стадионе 27 марта. Приходите, очень хочу лично всех увидеть», — приводит слова Сафонова пресс-служба сборной России.

Сафонов провел 17 матчей за сборную России, восемь раз отыграв на ноль. Российский голкипер по ходу сезона отвоевал место первого номера у француза Люка Шевалье. Россиянин стал героем матча за Межконтинентальный кубок против «Фламенго», отразив четыре послематчевых пенальти и обеспечив ПСЖ очередной титул. В недавней игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0) Сафонов был назван лучшим игроком матча, совершив девять сэйвов.