Футболиста сборной Украины поймали на лайках под российскими видео
«Шахтер» проверяет защитника Коноплю из-за лайков под российскими видео
Фото: [ФК «Шахтер»]
Украинский «Шахтер» начал внутреннее разбирательство по поводу активности в соцсетях защитника клуба и сборной Украины Ефима Конопли, сообщает издание «Чемпион» со ссылкой на директора по стратегическому развитию и коммуникациям «Шахтера» Юрия Свиридова.
Он заявил, что клуб выяснит все детали и доложит результаты общественности.
Конопля поставил лайки под несколькими российскими видео: кадр закрытия дверей с надписью «Россия — не для слабых и медленных», нарезка эпизодов игры Романа Павлюченко за «Тоттенхэм» и ролик с Владимиром Жириновским о «подкаблучниках».
Футболист лайки уже удалит и уверяет в полной своей лояльности киевскому режиму.
26-летний Ефим Конопля — уроженец Донецка, всю карьеру проводит за «Шахтер». Футболист провел 25 матчей за сборную Украины, забив два мяча.
