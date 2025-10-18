Футболиста сборной Украины поймали на лайках под российскими видео

Украинский «Шахтер» начал внутреннее разбирательство по поводу активности в соцсетях защитника клуба и сборной Украины Ефима Конопли, сообщает издание «Чемпион» со ссылкой на директора по стратегическому развитию и коммуникациям «Шахтера» Юрия Свиридова.

Он заявил, что клуб выяснит все детали и доложит результаты общественности.

Конопля поставил лайки под несколькими российскими видео: кадр закрытия дверей с надписью «Россия — не для слабых и медленных», нарезка эпизодов игры Романа Павлюченко за «Тоттенхэм» и ролик с Владимиром Жириновским о «подкаблучниках».

Футболист лайки уже удалит и уверяет в полной своей лояльности киевскому режиму.

26-летний Ефим Конопля — уроженец Донецка, всю карьеру проводит за «Шахтер». Футболист провел 25 матчей за сборную Украины, забив два мяча.

