Теннисистка Александрова призналась, что задумывалась о смене гражданства

Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 10-ю строчку в рейтинге WTA, призналась в интервью First&Red в VK Видео, что задумывалась о смене спортивного гражданства.

Спортсменка рассказала, что с юных лет жила и тренировалась в Чехии, и ей предлагали оформить чешский паспорт, чтобы упростить передвижение по миру. Александрова в какой-то момент задумалась над этим предложением, но оформление требовало множества документов.

«Как-то у меня так это отошло на соседние планы. В итоге я к этому больше не возвращалась», — сказала Александрова.

30-летняя теннисистка в этом году впервые пробилась в первую десятку рейтинга. ЗА свою карьеру она выиграла пять титулов в одиночном разряде и заработала $9,35 млн призовых.

