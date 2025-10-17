Теннисистка Александрова призналась, что задумывалась о смене гражданства
Фото: [соцсети]
Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 10-ю строчку в рейтинге WTA, призналась в интервью First&Red в VK Видео, что задумывалась о смене спортивного гражданства.
Спортсменка рассказала, что с юных лет жила и тренировалась в Чехии, и ей предлагали оформить чешский паспорт, чтобы упростить передвижение по миру. Александрова в какой-то момент задумалась над этим предложением, но оформление требовало множества документов.
«Как-то у меня так это отошло на соседние планы. В итоге я к этому больше не возвращалась», — сказала Александрова.
30-летняя теннисистка в этом году впервые пробилась в первую десятку рейтинга. ЗА свою карьеру она выиграла пять титулов в одиночном разряде и заработала $9,35 млн призовых.
