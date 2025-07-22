Футболисту «Оренбурга» всю жизнь придется играть в защитной маске
Футболист «Оренбурга» Татаев всю карьеру может провести в защитной маске
Фото: [ФК «Оренбург»]
Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев рассказал «Чемпионату», что всю оставшуюся карьеру должен будет провести, играя в защитной маске.
В матче 24-го тура сезона 2024/2025 против ЦСКА 26-летний футболист получил перелом лицевой кости в трех местах.
«Травма, конечно, напоминает о себе, врачи сказали всю жизнь играть в маске. Неприятно, но нужно привыкать. Любое попадание мяча в лицо опасно для меня, поэтому всегда с маской в игровом и тренировочном процессе. Только после тренировок и игр снимаю. Она, конечно, немножко мешает обзору, но и к этому привыкаешь», — объяснил Татаев.
Алексей Татаев перешел в «Оренбург» в зимнее трансферное окно из «Алании». Его контракт рассчитан до конца сезона 2025/2026. Ранее воспитанник «Краснодара» выступал за казахский «Окжетпес» и чешскую «Младу».
В матче первого тура нового сезона «Оренбург» вновь играл с ЦСКА. Матч завершился нулевой ничьей.