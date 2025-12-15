Футболисты «Балтики», «Краснодара» и «Акрона» вошли в список претендентов на звание игрока месяца в РПЛ

Российская премьер-лига назвала пять претендентов на звание лучшего игрока ноября-декабря.

В список вошли по два представителя «Краснодара» (Эдуард Сперцян и Джон Кородоба) и «Балтики» (Брайан Хиль и Максим Бориско), а также полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков.

Все представленные в списке полевые игроки отметились тремя голами за указанный период. Голкипер калининградцев Бориско четыре из пяти игр завершил на ноль, доведя до 12 количество своих сухих матчей в сезоне.

Голосование будет проводиться среди экспертов РПЛ, журналистов телеканала «Матч Премьер» и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные участники, лучшим станет победитель опроса среди экспертов РПЛ.

Ранее сообщалось, что в совете директоров «Динамо» будут рассматривать кандидатуры Ролана Гусева и Станислава Черчесова на пост главного тренера.