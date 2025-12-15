СМИ узнали о расколе в совете директоров «Динамо» из-за кандидатуры главного тренера

При этом, утверждает издание, совет директоров раскололся на два примерно равных лагеря. Одни «топят» за Гусева. Они считают, что сейчас самое время проверить способности 48-летнего тренера к самостоятельной работе. «Динамо» занимает десятое место в чемпионате, шансов побороться за место в призовой тройке нет, поэтому можно спокойно посмотреть на работу Гусева: будет получаться — оставить, нет — спокойно вести поиск нового тренера.

Вторая половина боссов уверена, что «Динамо» не нужны эксперименты, поэтому срочно нужно звать опытного и жесткого Черчесова. Специалист связан контрактом с «Ахматом», но в «Динамо» не считают это препятствием.

Третий кандидат, по мнению «СЭ», может появиться только если обсуждение зайдет в тупик и компромисса по двум главным кандидатам достичь не удастся.

Ранее бывший форвард «Динамо» Олег Терехин заявил, что бело-голубых должен возглавить Игорь Колыванов или Андрей Кобелев