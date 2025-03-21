Футболисты и зрители матча Россия — Замбия почтут минутой молчания жертв «Крокуса»

Перед товарищеским матчем Россия — Замбия, который пройдет 25 марта на столичном стадионе «Динамо», будет объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом РИА Новости рассказали в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Теракт в красногорском «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Террористы проникли в здание концертного зала и открыли стрельбу из автоматов по зрителям, собравшимся на концерт группы «Пикник». Затем они подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

25 марта 2024 года сборная России должна была провести товарищеский матч с командой Парагвая. Из-за теракта встречу отменили, но договоренность с парагвайской федерацией о ее проведении сохраняется.

Ранее стало известно, что расследование злодеяния в «Крокусе» не завершится к годовщине трагедии, поскольку обвиняемые не успевают ознакомиться с делом, насчитывающим 420 томов.