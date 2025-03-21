«Ъ»: дело о теракте в «Крокусе» не успеют передать в суд к годовщине трагедии

Расследование теракта в «Крокусе» не завершится к годовщине, которая приходится на 22 марта. Это связано с тем, что обвиняемые не смогут оперативно ознакомиться с материалами дела, насчитывающими 420 томов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Олега Власова, назначенного для защиты обвиняемых.

Как сообщил источник, в материалах дела насчитывается около 420 томов, с которыми обвиняемые знакомятся в следственном изоляторе «Лефортово».

«Очевидно, что они не успеют прочитать все материалы к концу марта, поскольку начали только в феврале. Ознакомление может состояться в конце мая, да и то если суд ограничит его срок», — уточнил Власов.

Сообщается, что большинство людей, пострадавших в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле», не захотели изучать материалы уголовного дела, которое насчитывает 400 томов. Пострадавшие полагаются на своих защитников. В настоящее время с делом знакомятся обвиняемые, после чего материалы будут переданы в прокуратуру в мае месяце.

В результате террористического нападения, которое произошло 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, расположенном в Московской области, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по посетителям и подожгли помещение. В результате этой атаки погибли 145 человек.

Ранее российский певец и бизнесмен Эмин Агаларов назвал несправедливыми обвинения после теракта в «Крокус Сити Холле» в адрес своей семьи.