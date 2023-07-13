Футболисты из подмосковного Дмитрова сыграют в финале всероссийского турнира «Кубок регионов»
Фото: [Минспорта МО]
Команда «Дмитров-ДЗРТИ» получила право выступить в финальной стадии всероссийского розыгрыша «Кубка регионов» среди любительских коллективов.
Решающие матчи скоро пройдут в Саранске. Причем хозяева для выявления победителя турнира и обладателя бронзовых медалей предоставят арену, на которой проходили игры чемпионата мира-2018. Спор за награды поведут восемь команд, разбитых на предварительном этапе на две группы. Вместе с подмосковными футболистами в группе «В» выступят «МГУ-Талина» (Саранск), «Феникс» (Иваново) и «Кировец-ГУТИД» (Санкт-Петербург).
Одной из главных проверок дмитровчан к финальному соревнованию стал домашний матч первенства Московской области с «Истрой», который завершился победой хозяев — 3:1.
Ранее сообщалось, что подмосковная студентка вошла в число лучших на всероссийском чемпионате «Профессионалы-2023».