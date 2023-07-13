Подмосковная студентка вошла в число лучших на всероссийском чемпионате «Профессионалы-2023»

В Оренбурге состоялся отборочный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы». Среди тех, кто отличился в престижном состязании, студентка Раменского колледжа 22-летняя Александра Печурина.

Свое мастерство продемонстрировали более 500 юношей и девушек со всей России. В условиях серьезной конкуренции представительница Подмосковья вошла в десятку лучших в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение».

Александра подтвердила реноме одной из самых перспективных учениц подмосковного учебного заведения. В мае она стала победительницей регионального этапа чемпионата и вот теперь достойно проявила себя на всероссийском уровне. Успех студентки разделяет эксперт-наставник Раменского колледжа Ольга Черепушкина.

Ранее сообщалось, что расписание подмосковных электричек изменится из-за ремонтных работ.