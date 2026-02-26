Футбольная мафия: МВД раскрыло схему влияния на результаты матчей через судей

Масштабное расследование деятельности бывшего руководства футбольного клуба Торпедо привело к раскрытию коррупционной сети в судейском корпусе России. Об этом сообщает «РБК».

Следственный департамент МВД возбудил уголовные дела в отношении девяти арбитров, представляющих Российскую премьер-лигу и Первую лигу. По данным источников, судей подозревают в получении незаконных вознаграждений за оказание влияния на результаты официальных матчей.

Обвинения по четвертой части статьи 184 УК РФ предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову. В деле также фигурируют судьи Первой лиги Юрий Карпов, Максим Перезва, Герман Коваленко, Кирилл Силантьев и Олег Соколов. Отдельным фигурантом стал бывший арбитр Игорь Захаров.

Согласно санкциям статьи за противоправное влияние на результат соревнований, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Российский футбольный союз и руководство РПЛ ситуацию пока официально не прокомментировали. Сами арбитры на запросы СМИ также не ответили. Расследование продолжается, в МВД проверяют причастность данных лиц к другим эпизодам коррупции в российском футболе.

