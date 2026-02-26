Похититель девятилетней Саши пойман: Следственный комитет сообщил о задержании в Смоленске

В Смоленске правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в похищении девятилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Операция по установлению личности и поимке предполагаемого преступника проводилась сотрудниками регионального управления СК совместно с оперативниками УМВД.

Задержание стало итогом масштабной двухдневной поисковой операции, начавшейся после исчезновения ребенка 24 февраля. В настоящее время с задержанным проводятся активные следственные действия. Следователям предстоит выяснить мотивы преступления и все обстоятельства содержания ребенка в неволе.

