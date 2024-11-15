Футбольная сборная России одержала крупнейшую победу в своей истории

Сборная России по футболу установила новый рекорд, одержав крупнейшую победу в своей истории, разгромив команду Брунея в товарищеском матче, передает РИА Новости.

Игра состоялась в пятницу в Краснодаре на стадионе одноименного клуба, собрав 26 865 зрителей, и завершилась с результатом 11:0 (4:0) в пользу российской команды.

Голы в этом матче забили: Иван Обляков (1-я и 28-я минуты), Евгений Морозов (10), Лечи Садулаев (48), Никита Кривцов (57), Тамерлан Мусаев (62), Андрей Мостовой (67), Александр Черников (73), Алексей Батраков (79) и Арсен Адамов (88). Один из мячей в свои ворота поразил защитник сборной Брунея Нурикван Отман (7).

Эта победа является самой внушительной в истории сборной России, превзойдя предыдущее достижение — 9:0 против Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020.

Таким образом, сборная установила национальный рекорд по числу голов в одной игре и впервые забила двухзначное количество мячей. Кроме того, россияне повторили собственный рекорд по голам в первом тайме.

Ранее сообщалось, что на ноябрьские сборы тренерский состав вызвал 29 спортсменов. Среди этих игроков находятся Алексей Миранчук и Федор Чалов, представляющие американскую «Атланту» и греческий ПАОК соответственно.