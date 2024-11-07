Объявлен итоговый состав футбольной сборной на матчи с Брунеем и Сирией в ноябре

На ноябрьские сборы тренерский состав вызвал 29 спортсменов. Среди этих игроков находятся Алексей Миранчук и Федор Чалов, представляющие американскую «Атланту» и греческий ПАОК соответственно.

В ноябре сборная Российской Федерации проведет две встречи — с командами Брунея 15-го числа и Сирии 19-го числа.

Виталий Кафанов, тренер-головной вратарей сборной России, также отмечал ранее, что игрок ПСЖ Матвей Сафонов не сможет участвовать в матчах команды в ноябре.

Ранее российский футбольный союз (РФС) обнародовал расширенный состав национальной команды, которая будет проходить подготовку для проведения товарищеских матчей в ноябре.