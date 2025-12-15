Футбольный агент раскритиковал Черчесова за неумение выстраивать игру в атаке

Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре со Sport24 высказался о возможном уходе из «Ахмата» нападающего Мохамеда Конате, интересы которого он представляет.

Конате в общей сложности сыграл в нынешнем сезоне за «Ахмат» в 18 матчах, забив два мяча и две передачи. При этом в большинстве матчей нападающий выходил на замену, а в последних двух играх РПЛ оставался в запасе.

Селюк рассказал, что получивший российский паспорт Конате не собирается покидать «Ахмат» и считает Чечню своим вторым домом.

«Что касается игрового времени, это вопрос к Черчесову. Ранее Станислав Саламович работал в сборной Казахстана, и за время его работы команда ноль забила и аж пятнадцать пропустила! Еще раз — ноль забитых и пятнадцать пропущенных. Значит, он не умеет использовать нападающих», — сказал Селюк.

По мнению агента, осенняя серия «Ахмата» из восьми матчей без побед обусловлена тем, что Черчесов не выпускал Конате вместе с Георгием Мелкадзе. Отметим, что два последних матча перед зимней паузой «Ахмат» выиграл, а форвард не сыграл в них ни минуты.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассматривает Станислава Черчесова в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера.