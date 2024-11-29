Футбольный арбитр Первой лиги Привалов умер в возрасте 28 лет

Российский арбитр Эмир Привалов скончался в возрасте 28 лет, сообщил сайт Российского футбольного союза (РФС). Обстоятельства его смерти не раскрываются.

Привалов начал свою карьеру судьи в 2016 году, и с сезона 2021/22 он судил матчи Второй лиги. 16 октября он исполнял обязанности резервного судьи в игре пятого раунда Кубка России, где встречались команды «Сочи» и «Волга» из Ульяновска. В этом сезоне Привалов также был резервным судьей в четырех матчах Первой лиги.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Кванта» Мельников арестован по подозрению в убийстве.