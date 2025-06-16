Футбольный клуб из Таганрога прекратил свое существование

Футбольный клуб «Форте» объявил о прекращении существования в своем нынешнем виде.

«Форте» выступал во Второй лиге группы «Серебро». После 18 туров команда занимала последнее место с 14 очками.

В клубе сообщили, что существование команды мастеров стало невозможным, в то же время футбольная академия «Форте» продолжит свою деятельность в полном объеме.

ФК «Форте» был создан летом 2019 года. В разное время главными тренерами команды работали известные в прошлом футболисты Алексей Герасименко и Александр Маслов.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» хочет подписать 34-летнего нападающего Антона Заболотного.