Футзальный «Спортинг» пожаловался в УЕФА на неспортивное поведение украинских арбитров

Лиссабонский «Спортинг» направил в УЕФА жалобу на украинских арбитров Евгения Гордиенко и Ореста Дуцяка после четвертьфинального матча футзальной Лиги чемпионов против «Бенфики».

В матче, который прошел 23 февраля на домашней арене «Бенфики», хозяева одержали победу со счетом 4:3. Обслуживающие встречу арбитры отказались пожать руку российскому нападающему «Спортинга» Ивану Чишкале.

30-летний россиянин перешел в «Спортинг» в январе как раз из «Бенфики», за которую выступал пять лет. В России Чишкала играл за клуб «Газпром-Югра», с которым четырежды побеждал в чемпионате страны и завоевывал Кубок УЕФА. В составе национальной сборной российский футболист становился серебряным призером чемпионата мира и Европы.

