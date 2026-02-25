«Не знаю, как калекой не остался»: Семак вспомнил о страшном эпизоде в Париже

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак в разговоре с «Чемпионатом» вспомнил эпизоды, когда его жизни угрожала опасность.

Один из таких случаев произошел в Париже на пешеходном переходе. Водитель перепутал тормоз с газом, рванул вперед, и Семак зажало между двумя машинами.

«Не знаю, как калекой не остался, но повезло», — сказал Семак.

Он признался, что тогда не успел почувствовать страха. А вообще, в жизни переживает больше за других людей, которым не имеет возможности помочь, а не за себя.

В 2005-2006 годах в бытность игроком Сергей Семак выступал за парижский ПСЖ. В России нынешний тренер «Зенита» играл за петербургский клуб, ЦСКА, « Москву» и «Рубин». Семаку принадлежит уникальное достижение: он побеждал в чемпионате России с тремя разными клубами.

