«Галатасарай» хочет переманить молодую звезду ЦСКА

«Галатасарай» нацелился на 20-летнего полузащитника ЦСКА и сборной России, сообщает Takvim.

По данным турецких СМИ, клуб готовит официальный оффер. Руководство «Галатасарая» привлекает не по годам зрелая и сбалансированная игра хавбека москвичей.

Портал Transfermarkt оценивает Кисляка в €8 млн, но вряд ли такая сумма устроит ЦСКА.

С начала сезона Матвей Кисляк успел провести восемь матчей за ЦСКА во всех турнирах, отметившись голом и тремя голевыми передачами. Хавбек отличился в матче пятого тура РПЛ, в котором армейцы уверенно обыграли московское «Динамо» (3:1).