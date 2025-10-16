«Позорище российского футбола»: Губерниев отреагировал на скандальное интервью Кокорина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре со Sport24 отреагировал на интервью российского нападающего Александра Кокорина, которое тот дал журналисту «Спорт-Экспресса» Игорю Рабинеру.

Интервью получилось достаточно скандальным. В частности, Кокорин заявил, что если российские клубы вернут в еврокубки, это будет позорищем.

«Негоже так относиться к коллегам по цеху. Все нормальные люди знают, что позорище российского футбола — это Кокорин. А ребятам, которые, к сожалению, не играют в еврокубках, придется сложно, понятно. Мы переживаем за наши клубы и сборную. Но говорить такие вещи — непозволительно. Поэтому еще раз скажу, что позорище российского футбола — Кокорин», — сказал Губерниев.

При этом комментатор отметил, что в интервью Кокорина были некоторые здравые вещи.

34-летний Кокорин выступает за «Арис» из Лимасола. В России нападающий играл за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В интервью футболист рассказал, что «Спартак» подписал его только ради того, чтобы позлить «Зенит», и раскритиковал порядки в московском клубе.