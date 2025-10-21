«Галиматья»: Роднина жестко отреагировала на заявление НОК Украины

Депутат Государственной думы трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «ВсеПроСпорт» прокомментировала заявление президента НОК Украины Вадима Гутцайта о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм.

Гутцайт ранее заявил, что в МОК его заверили, что на Играх-2026 россияне и белорусы будут выступать без национальных флагов. Глава НОК Украины назвал это «победой Украины».

«Я устала за эти годы оценивать всю ту галиматью, которую несут представители этого уникального государства. Иначе эти слова не назовешь. Или вам хочется побольше юмора и смеха? Спортсмены давно уже не реагируют на заявления украинцев. Давайте и мы перестанем комментировать эту галиматью», — сказала Роднина.

21 октября исполком Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) должен принять решение о допуске россиян к международным соревнованиям, включая квалификацию к ОИ. В Норвегии уже заявили о возможном бойкоте стартов, если в них примут участие российские спортсмены.