В Норвегии пригрозили ответить бойкотом на допуск российских лыжников

Сборная Норвегии по лыжным гонкам рассматривает возможность бойкота международных соревнований в случае допуска к ним российских спортсменов, сообщает новостное агентство NTV.

В частности, главный тренер команды Эйрик Мюр Носсум заявил, что Россия использует спорт для пропаганды, и бойкот может этому противодействовать. Олимпийский чемпион Эрик Валнес заметил, что нейтрально относится к российским спортсменам, но считает их возвращение преждевременным.

21 октября на исполкоме Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) будет рассмотрен вопрос о допуске россиян.

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт сообщил, что FIS заинтересована в возвращении российских спортсменов и ведет соответствующую работу с национальными федерациями. Он предположил, что у России есть хороший шанс на возвращение.