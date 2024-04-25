Галкин подал кассационную жалобу в суд из-за отказа исключить его из иноагентов

Российский артист Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд из-за отказа исключить его из списка иностранных агентов, говорится на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Министерство юстиции РФ признало Галкина* иностранным агентом в сентябре 2022-го года. После начала специальной военной операции России на Украине артист высказался против власти РФ и президента Владимира Путина.

Вместе с супругой Аллой Пугачевой комик покинул территорию России. Известно, что пара проживает в Израиле.

Галкин* пытался оспорить свой статус ионогента, однако суд оставлял решение о внесении его в этот список в силе. Сам комик, комментируя внесения себя в перечень иноагентов, заявил, что не считает себя таковым, а повод для включения он назвал надуманным.

После признания Галкина* иностранным агентом Пугачева призвала дать ей этот статус тоже.

Ранее мы сообщали, что на блогера и телеведущую Анастасия Ивлееву составили административный протокол о дискредитации ВС РФ. 25 апреля Тверской суд столицы назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом