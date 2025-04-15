Галкин скудно поздравил Пугачеву в ее 76-й день рождения

В 2025 году, 15 апреля, Алла Пугачева встречает свой 76-й день рождения не в России. Празднование проходит на Кипре, где певица проживает с супругом Максимом Галкиным*, признанным иноагентом, и их общими детьми. Максим Галкин уже публично поздравил Аллу Борисовну, разместив поздравление в своих социальных сетях.

«С днем рождения, любимая!» — лаконично написал он.

Если раньше дни рождения Аллы Пугачевой были масштабными событиями с большим количеством гостей, проходившими в деревне Грязь, то сейчас празднование носит тихий, семейный характер.

В прошлые годы на юбилей Примадонны приезжали знаменитости из мира искусства и политики, что порой доставляло неудобства местным жителям из-за повышенного уровня шума и затрудненного движения. В этот раз Алла Борисовна предпочла отметить праздник вдали от посторонних глаз.

Ранее Галкин пожаловался, что его и Пугачеву втянули в аферу со сбором денег для эмигрантов.

*Лицо, имеющее статус иностранного агента на территории Российской Федерации.