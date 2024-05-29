Галкина отказались исключать из списка иноагентов

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу комика Максима Галкина* на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщили РИА Новости .

Жалобу шоумена рассматривала судебная коллегия. Галкин* считал, что Министерство юстиции РФ незаконно включило его в этот перечень.

Как рассказала адвокат артиста Екатерина Зубань, ведомство затронуло его права и свободы. Она отметила, что Галкин* никогда не занимался политической деятельностью. Критику со стороны своего клиента в адрес представителей государства Зубань отказалась относить к политике. Она добавила, что Галкин* никогда не получал финансирование из-за рубежа, а темы для выступлений он выбирает сам.

Галкин* с супругой — российской певицей Аллой Пугачевой, проживают в Израиле. Пара покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В 2022-м году комик осудил действия российской армии, а также выступил с критикой президента РФ и представителей власти.

Артист пополнил список иноагентов в сентябре 2022 года. В Минюсте отметили, что он получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».

Ранее мы сообщали, что актера Алексея Панина** внесли в список террористов и экстремистов.

*Минюстом РФ внесен в список иностранных агентов

**Внесен в список террористов и экстремистов, а также является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента