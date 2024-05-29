Панина* внесли в список террористов и экстремистов

Актера Алексея Панина*, который уже несколько лет проживает в Испании, Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов. Об этом говорится в заявлении ведомства в среду, 29 мая.

Уточняется, что ранее признанный иноагентом актер также арестовывался судом (пусть и заочно) по делу об оправдании терроризма – такое решение вынес суд в феврале текущего года. Поводом для внесения в список террористов и экстремистов стали, видимо, высказывания Панина* о теракте на Крымском мосту, а также и провокационные фотографии – например, с американским паспортом на фоне украинского флага.

При этом, SHOT пишет, что Панин остался должен и российской налоговой – за актером «висит» долг в 220 тысяч рублей.

* Внесен в список террористов и экстремистов, а также физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента