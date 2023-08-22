Гандболисты из Егорьевска выиграли Кубок губернатора Московской области

В Чехове состоялись соревнования по ручному мячу в рамках розыгрыша Кубка губернатора Московской области. В турнирах юношей и девушек победу праздновали команды из Егорьевска.

Егорьевцы и стали обладателями главного приза за безоговорочный успех в общем зачете. Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, в разных категориях в соревновании принимали участие десять команд. В любительском турнире среди мужчин первое место занял коллектив из Серпухова. В призовых тройках оказались также гандболисты из Королева, Чехова, Щелкова, Наро-Фоминска.

Напомним, что в программу «Кубка Губернатора Московской области» вошли соревнования по 23 видам спорта, в том числе четыре турнира — для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования продлятся до сентября.

Масштабное состязание организовано и проводится при поддержке подмосковного правительства Московской области и федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены выступят на Международном фестивале университетского спорта.