Подмосковные спортсмены выступят на Международном фестивале университетского спорта

Как информирует пресс-служба регионального министерства образования, в открытии соревнований участвовали более двух тысяч студентов из 36 стран. В ходе соревнований они поспорят за 197 комплектов наград в 14-ти летних видах спорта — боксу, баскетболу 3×3, бадминтону, волейболу, дзюдо, футзалу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо и художественной гимнастике.

Состав коломенской команды составили студенты факультета физической культуры и спорта Елизавета Баранова, Александра Григоренко, Георгий Лебедев, Анастасия Нефедова, Артур Печенкин и Александра Чиханова. К фестивалю их готовили заслуженный тренер России Сергей Кучеров и руководитель команды Татьяна Аникина.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедове состоялся областной фестиваль самбо.