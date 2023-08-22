Гандболисты команды «Чеховские медведи» завоевали Кубок губернатора Московской области

В решающем матче подопечные заслуженного тренера СССР и России Владимира Максимова взяли верх над минским СКА — 31:27. Как отмечает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, «Чеховские медведи» оказались единственными, кто прошел весь турнир без осечек. Лучшим игроком турнира в их составе признан Роман Остащенко, приза самого ценного игрока турнира удостоился его товарищ по команде Виктор Фурцев.

Третье место заняли «Пермские медведи».

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