Гарика Сукачева экстренно госпитализировали, все концерты отменены

Об этом приводится на официальной странице рок-музыканта в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточняется в публикации, все ближайшие концерты Сукачева отменены, в том числе ближайший, который должен был состояться в Карелии.

«Рок-музыкант, поэт, композитор, режиссер театра и кино Гарик Сукачев госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, его концерт в Карелии отменен», - сообщается в соцсети.

Какие именно проблемы со здоровьем у Сукачева и куда госпитализирован музыкант - не сообщается.

Ранее сообщалось, что российская актриса Ольга Шувалова попала в больницу после попытки суицида.