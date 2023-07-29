Гарика Сукачева экстренно госпитализировали, все концерты отменены
Фото: [© РИА Новости / Екатерина Чеснокова]
Об этом приводится на официальной странице рок-музыканта в социальной сети «ВКонтакте».
Как уточняется в публикации, все ближайшие концерты Сукачева отменены, в том числе ближайший, который должен был состояться в Карелии.
«Рок-музыкант, поэт, композитор, режиссер театра и кино Гарик Сукачев госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, его концерт в Карелии отменен», - сообщается в соцсети.
Какие именно проблемы со здоровьем у Сукачева и куда госпитализирован музыкант - не сообщается.
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