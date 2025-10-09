Гашек назвал НХЛ кровавой лигой из-за россиян

Он в очередной раз посетовал, что в НХЛ играют российские хоккеисты, а лига не заставляет их официально осудить СВО.

«Из-за НХЛ в этом и следующем году погибнет и получит увечья огромное количество людей. Важно, чтобы не только любители хоккея, но и как можно больше людей во всем мире знали об этом и относились к этому кровавому соревнованию соответственно», — написал Гашек в своих соцсетях.

В НХЛ сыграно семь первых матчей регулярки. Первый хет-трик турнира оформил российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев. В матче «Вегаса» с «Лос-Анджелес Кингз» (5:6 Б) также отличились россияне Иван Барбашев и Андрей Кузьменко. Таким образом, российские хоккеисты забросили пять из десяти шайб в основное время.