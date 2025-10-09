Российский нападающий «Вегаса» оформил первый хет-трик сезона в НХЛ

Самым ярким матчем игрового дня в НХЛ стала встреча «Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз». Гости вырвали победу в серии буллитов (6:5), а российские хоккеисты стали важными персонажами захватывающего зрелища.

«Лос-Анджелес» вел в счете 3:1, затем горел 3:5, но сумел перевести игру в овертайм.

Первую российскую шайбу нового сезона забросил нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко, позже он добавил в протокол и результативную передачу. Однако первой звездой матча стал форвард «Вегаса» Павел Дорофеев, оформивший первый хет-трик в чемпионате. Первую шайбу россиянин забросил после перехвата в центре площадки, а затем дважды финализировал розыгрыш большинства.

1+1 записал на свой на счет партнер Дорофеева Иван Барбашев. Таким образом, из пяти шайб «Вегаса» четыре оказались на счету россиян. А всего в этом результативном матче российские хоккеисты забросили ровно половину шайб.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по количеству сезонов в НХЛ для россиян.