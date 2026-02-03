Гашек не понял, почему президент ФИФА решил поддержать Россию
Экс-хоккеист Гашек: «Инфантино либо невероятно глуп, либо поддерживает Россию»
Фото: [ФИФА]
Бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек, известный своей крайне русофобской позицией, высказался о намерении президента ФИФА Джанни Инфанатино снять бан с российского футбола.
«Этот президент либо невероятно глуп, либо поддерживает Россию в ее целях. То, что он говорит, фактически означает поддержку действий России, эскалацию конфликта. Мы должны это остановить!», — написал Гашек в соцсетях.
Джанни Инфантино дал громкое интервью Sky Sport, в котором порассуждал об отстранении России. Президент ФИФА заявил, что за четыре года отстранение российских клубов и сборных не только ничего не дало, но, наоборот, добавило ожесточения и ненависти. Более того президент ФИФА заявил о необходимости внести в устав организации пункт, запрещающий отстранение какой-либо страны по политическим мотивам.
Ранее МОК передал украинским спортсменам, чтобы они воздержались от акций протестов во время проведения Олимпиады.