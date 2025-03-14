Знаменитый хоккеист Илья Ковальчук задумался о завершении карьеры

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук заявил ТАСС, что его профессиональная карьера, видимо, подошла к концу.

При этом 41-летний нападающий подчеркнул, что продолжает заниматься каждый день, а в хоккей играет едва ли не чаще, чем по ходу профессиональной карьеры. Ковальчук планирует организовать прощальный матч.

Последним клубом нападающего был московский «Спартак», за который он играл во второй половине сезона-2023/24.

Ковальчук выигрывал Олимпийские игры в 2018 году, где он стал лучшим снайпером турнира, чемпионаты мира в 2008 и 2009 годах. В России нападающий трижды выигрывал Кубок Гагарина, а в НХЛ провел 926 матчей, в которых набрал 876 очков. В 2004 году он стал обладателем «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ).

Ранее новостной портал «Подмосковье сегодня» рассказал, кто из российских хоккеистов претендует на индивидуальные призы в НХЛ.