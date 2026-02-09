Тренер Плющев критически высказался о выборе Ларионовым виртуального состава сборной России

Ларионова попросили назвать свой вариант состава, и он не включил в него ни одного игрока из КХЛ, только хоккеистов НХЛ.

Плющев заявил, что он не удивлен выбором Ларионова, так как ментально он остался в Северной Америке, в НХЛ. В частности, он обратил внимание на включение в список защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова, который ранее критически высказывался о жизни в России.

«Как говорится, иноагент всегда подтянет иноагента. Так чему тут удивляться?» — сказал Плющев.

Отметим, что ни Никита Задоров, ни тем более Игорь Ларионов иноагентами не являются.

