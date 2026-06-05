Гашек потребовал не вводить новый формат Матча звезд НХЛ: чехи могут сыграть с россиянами в одной команде

Матч звезд НХЛ в 2027 году планируется провести в виде турнира «3 на 3», в котором примут участие команды США, Канады, Швеции, Финляндии, а также сборная «остального мира». Таким образом, чешские и российские хоккеисты могут оказаться в одной команде.

«Сам факт того, что это может произойти и что чех будет выбран, ужасен. И я даже говорю не о том, что он должен будет участвовать. Если бы этот парень принял участие, он бы всю жизнь знал, что участвовал в масштабной рекламе действий России. Мы не должны этого допустить», — сказал Гашек.

Он заявил, что нужно помочь хоккеистам своей страны, которые под давлением своих работодателей осуществляют рекламу действий России.

Ранее формат Матча звезд НХЛ раскритиковал Вячеслав Фетисов. Он считает, что сборная России должна выступать отдельной командой.